Volley: la Serbia schiaccia l'Italia 3-0

Prima, dura, sconfitta dell'Italvolley al Mondiale, nella prima partita delle Final Six per il gruppo J, disputata a Torino. L'Italia è stata schiacciata dalla Serbia 3-0 (25-15, 25-20, 25-18). Primo set in cui gli azzurri commettono tanti errori, molti dei quali in battuta. Nel secondo c'è una timida reazione da parte della squadra di Blengini ma i serbi continuano a segnare punti. Terzo set, nulla da fare: l'Italia perde e la qualificazione alle semifinali diventa dura ma non impossibile: bisognerà battere la Polonia venerdì ma molto dipenderà anche dal risultato dello scontro diretto tra i biancorossi e la Serbia di giovedì sera.