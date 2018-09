Tennis tavolo: l'Irlanda vince contro un ottimo San Marino

Nelle qualificazione agli Europei 2019, la squadra del tecnico Claudio Stefanelli gioca fa soffrire gli irlandesi.

Pubblico da grande evento al PalaCasadei per sostenere San Marino nel girone di qualificazione agli Europei di tennis tavolo. Contro l'Irlanda non basta una grande prova ai biancoazzurri, superati 3-0 dagli ospiti. Il punteggio finale non rispecchia l'equilibrio di una sfida che ha confermato la crescita del movimento del Titano.



Nel primo incontro il giovanissimo Mattias Mongiusti è stato battuto 3/1 al termine di un match molto combattuto contro il numero 1 irlandese Gavin Maguire. Nella partita successiva è stato Federico Giardi a difendere i colori del Titano. L'alfiere biancoazzurro ha ceduto 3/0 contro Ryan Farwell, con il rammarico di non avere chiuso in proprio favore un set, poi vinto dall'avversario. Il terzo incontro ha proposto la sfida tra Mattia Berardi ed Alexander Gillen. Un match intenso ed equilibrato che l'irlandese ha concluso sul 3/2. Una bella prova dei Titani guidati dal tecnico Claudio Stefanelli. A confermarlo è anche la durata della sfida, che nella gara di andata si era conclusa dopo 1 ora e 10 minuti.



A Serravalle i Titani hanno tenuto gli irlandesi sul tavolo oltre l'ora e 40. Prossimo impegno per la nazionale a novembre in Azerbaijan, per poi concludere in casa contro la Lituania a dicembre il girone di qualificazione agli Europei di Nantes 2019.



Elia Gorini