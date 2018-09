Al via al Multieventi l'Europeo di Piccoli Stati di Karate

E' già tempo di scendere sul tappeto e sfidarsi per 320 atleti che partecipano al Campionato Europeo dei Piccoli Stati di Karate. Nel pomeriggio la cerimonia di apertura dedicata alla sfilata delle varie delegazioni e aperta dal Presidente Mazza a far gli onori di casa: "Ad ogni edizione dei Giochi -ha detto- mi chiedevo come mai senza Karate e allora mi sono messo a scrivere a tutti i colleghi trovando a Cipro l'aiuto necessario a partire e coinvolgere gli altri Paesi. La sfida è aperta. Il saluto del Presidente del Comitato Olimpico che si è detto "orgoglioso che sia proprio San Marino ad ospitar una manifestazione di questo livello" ha chiuso la cerimonia alla quale hanno partecipato anche autorità europee del Karate e poi spazio alle prime gare di Kata e Kumite a squadra. Domattina via alle individuali della stessa specialità.