Lugo-San Marino: uno striscione per Michael Antonelli

In occasione della 61^ edizione della corsa ciclistica Lugo-San Marino, un gruppo di amici e di appassionati di sport ha deciso di realizzare uno striscione dedicato a Michael Antonelli, il ciclista sammarinese vittima di una brutta caduta in gara il 15 agosto.



Lo striscione porterà la scritta "Forza Michael" sarà esposto domenica 7 ottobre proprio per la Lugo-San Marino, una delle più importanti gare giovanili della Romagna alla quale, Michael Antonelli aveva partecipato in passato.



