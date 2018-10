Banca di San Marino e Titanservices, il volley presenta le sue squadre

"Lorenzo Benvenuti è il primo sammarinese che giocherà in Superlega. Tutto il movimento ne è orgoglioso". Comincia con queste parole il Presidente Leo Gennari che presenta le squadre in procinto di partire nei rispettivi campionati di serie C. Banca di San Marino è l'ormai storico marchio sulle maglie della formazione femminile che si presenta rinnovata per una buona metà, almeno 3 elementi del sestetto base (come rivela il responsabile Luca Gasperoni). Squadra nuova e giovane, non per questo meno ambiziosa, anzi. E' un anno di grande fermento sottorete. Il boom di iscrizioni di ragazze e ragazzi desiderosi di cimentarsi col volley ha costretto il club il collabroazione con la federazione ad ampliare l'attività. Per le formazioni Under 16 donne e Under 18 uomini è partita una collaborazione con Villa Verucchio. Squadra femminile giovane e ambiziosa, squadra maschile più esperta. Con un coach di lungo corso a guidarla.



r.c.