Ludovico Crescioli vince la 61esima edizione della Lugo-San Marino

Continua la dinastia Crescioli alla Lugo – San Marino. Dopo la vittoria di Giosuè nel 2017, il fratello Ludovico conquista l'edizione 2018, la 61a della classica d'autunno riservata alla Categoria Allievi. Vittoria prestigiosa per il corridore della U.C. Empolese che trionfa sullo Stradone dopo 95km appassionanti e ricchi di colpi di scena, come ci si dovrebbe aspettare da una delle quattro maggiori classiche della categoria in Italia.

Oltre 135 i corridori al via dal comune ravennate che poi hanno attraversato gran parte della Romagna fino ad entrare sul territorio sammarinese al km numero 87, dal confine di stato di Gualdicciolo. Gli ultimi 8000 metri sono tutti in salita, pane per i denti dei grandi favoriti della Lugo-San Marino. Gianmarco Garofoli, campione marchigiano con dodici centri in stagione, prova a partire e imprimere un ritmo forsennato da Borgo Maggiore in su e guadagna qualche secondo, nonostante un attacco febbrile che lo ha colpito in mattinata. Poi arriva Ludovico Crescioli: il giovane toscano non molla e tira fuori tutto quello che ha e, a un km dal traguardo, stacca Garofoli e lo batte nell'ultimo decisivo sprint, aggiungendo il suo nome ad un albo d'oro già pieno di corridori illustri.

Terzo il livornese della Ciclistica Cecina Gregorio Butteroni, considerato il favorito numero uno dagli addetti ai lavori.



La 61esima edizione della Lugo-San Marino è stata anche l'occasione per ricordare Michael Antonelli. Infatti, un gruppo di amici e appassionati di sport ha deciso di realizzare uno striscione dedicato allo sfortunato ciclista sammarinese, vittima di una brutta caduta nel giorno di ferragosto e che da quel momento sta lottando tra la vita e la morte, prima all'Ospedale Careggi di Firenze e da qualche giorno al centro di riabilitazione di Montecatone.

Sono stati tanti i ciclisti che hanno deciso di appoggiare questa bella iniziativa, indossando sul casco l'adesivo con la scritta “Forza Michael” avvolta, abbracciata da un cuore di catene.



Alessandro Ciacci