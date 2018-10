Supercoppa Martin Mancini, Cantù strapazza Bologna e vince il suo 5° titolo

È l'11ma edizione del trofeo di basket giovanile in carrozzina dedicato alla memoria del bambino sammarinese morto a soli 5 anni per una grave malattia.

Stesso posto – il Multieventi – stesse contendenti e stesso finale, ma con andamento opposto. La Briantea Cantù bissa il successo del 2017 conquistando l'11° Supercoppa Martin Mancini, nel quale si sfidano le prime due classificate del campionato italiano giovanile di basket in carrozzina, ed è sempre più sola in vetta all'albo d'oro a quota 5. Domati di nuovo i Bradipi del Circolo Dozza di Bologna, ma se l'anno scorso fu lotta punto a punto fino all'ultimo stavolta è un 58-41 mai in discussione. Bologna si presenta da campione d’Italia, ma ha un roster risicato - 7 effettivi contro 11 – e dietro concede troppo e, soprattutto in avvio, troppi liberi. Dall’altra parte invece c’è un Bassoli formato Jordan – 31 punti – che sul 6-6 imbastisce, insieme a Makram, il 16-2 che spezza definitivamente l’equilibrio. A inizio secondo quarto +14, e quando anche De Prisco inizia a metterci del suo la forbice s’allarga ulteriormente. Ai bolognesi non basta un commovente Mordenti, che si prende sulle spalle la fase offensiva e segna 37 dei 41 punti di squadra: Cantù veleggia costantemente sulle due cifre di vantaggio e trionfa in scioltezza. Il tutto nella solita cornice, coi bambini delle scuole medie ed elementari a fare il tifo e i Capitani Reggenti Mirco Tomassoni e Luca Santolini a presenziare all'avvio di partita. Con loro un nutrito parterre di presidenti: Damiano Battistini e Filiberto Felici, delle Federazioni Pallacanestro e Sport Speciali, Cristina Selva dell'Associazione Martin Mancini, e Fernando Zappile, della Federbasket in carrozzina. Quest'ultimo ha omaggiato i Reggenti con due targhe di ringraziamento e con una copia a testa del libro “Senza barriere”, che racconta la storia di uno dei padri delle Paralimpiadi, Antonio Maglio.