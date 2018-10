Lunghi Archi, Bartolini vince a Pianoro e Filippucci è terzo a Ravenna

Doppio impegno per i Lunghi Archi di San Marino e nel week-end appena trascorso. A Pianoro in una gara valida per la qualificazione al campionato italiano splendida vittoria di Marino Bartolini nella categoria Ricurvo, che dopo il secondo posto di domenica scorsa e gli ottimi risultati al Campionato Europeo sale sul gradino più alto del podio.

A Ravenna invece Davide Filipucci nella categoria Foggia Storica si aggiudica il terzo gradino del podio nell’ultima gara valida per il campionato di arceria storica.



r.c.