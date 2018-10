L'Italia batte la Cina 3-2 ed è in finale mondiale

Splendida impresa delle azzurre che battono le campionesse olimpiche al tie-break (17-15) e si giocheranno il titolo iridato domani contro la Serbia.

Semplicemente strepitose: l'Italvolley femminile è in finale del Mondiale! La battaglia di Yokohama è già leggendaria, le azzurre hanno confezionato un'autentica impresa e hanno messo in ginocchio le campionesse olimpiche della Cina. 135 minuti, due ore e un quarto di un match da tramandare ai posteri e da vedere e rivedere per gli appassionati di pallavolo. E' servito un tie-break infinito alle azzurre che tornano a giocarsi la finalissima a 16 anni di distanza dal mondiale di Berlino. Anche in quel caso l'Italia sconfisse la Cina in semifinale prima di conquistare il suo primo e finora unico titolo iridato contro gli Stati Uniti. Questa volta l'avversario sarà la Serbia, e domani alle 12.45 le ragazze del CT Davide Mazzanti potranno riscrivere la storia.



Partita emozionante e tirata dal primo all'ultimo punto. Il primo set è 25-18 Italia ma la Cina reagisce e riporta tutto sull'1-1 (21-25). Il ping pong continua nel terzo e quarto set, il primo a favore delle italiane per 25-16 e il secondo vinto dalle cinesi dopo interminabili vantaggi (31-29).

Il quinto e decisivo set prosegue sulla falsariga del penultimo ma questa volta è la nazionale del Bel Paese ad aver ragione e portarla a casa 17-15.

Show strepitoso di Paola Egonu, autrice di 45 punti, record assoluto in un mondiale. Prove pazzesche anche di Miriam Sylla con 23 punti e Anna Danesi con 12.



Le azzurre non hanno dunque deluso sul più bello. Dopo una cavalcata strepitosa fatta di 10 vittorie consecutive, prima dell'ininfluente ko proprio contro la Serbia, è arrivato il sigillo che consacra un gruppo giovane ma pimpante e capace di fare emozionare. A questo punto non ci si può fermare. Tutto il paese è con la Nazionale e domani si può riscrivere ancora una volta il magico libro di storia della pallavolo rosa.



AC