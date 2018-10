Volley, mondiali donne: Italia sconfitta dalla Serbia

Italia avanti 2-1 nei set, costretta a cedere al quinto: 25-21, 14-25, 25-23, 19-25, 12-15.

L'Italia si deve inchinare alla Serbia, per la prima volta campione del Mondo. E' servito il tie-break per decidere la più forte tra Italia e Serbia. Azzurre avanti due volte nel conto dei set, ma sempre recuperate e superate al quinto set 15/12.

Serbia avanti 13/12 al tie-break, con le azzurre che hanno la palla per il pareggio, ma non riescono a concretizzarla. La Serbia va sul 14/12, per poi trovare il punto che vale il mondiale su un errore delle azzurre in attacco.



Elia Gorini