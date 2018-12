Sci: doppietta azzurra in discesa libera. A Bormio domina Paris, secondo Innerhofer

In Coppa del Mondo Dominik Paris si conferma un jet in discesa libera e per la terza volta in carriera vince a Bormio. Vittoria per Paris e secondo posto per Innerhofer che taglia il traguardo con 36 centesimi di ritardo. Terzo lo svizzero Feuz.