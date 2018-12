Sci: Dominik Paris vince anche il SuperG di Bormio

Dopo la bella vittoria in discesa Dominik Paris concede il bis in SuperG. Lo sciatore azzurro vince a Bormio con 1 centesimo di vantaggio sull’austriaco Matthias Mayer e 46 sul norvegese Kilde. Una grandissima gara quella di Paris soprattutto nella seconda parte della pista. Fuori Innerhofer uscito per un errore poco dopo il via.



