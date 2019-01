Slittino, Coppa del Mondo: Fischnaller torna sul podio

Grande gara per Dominik Fischnaller nella prova di Coppa del Mondo di slittino che ha fatto tappa in Germania. L’azzurro ha chiuso al secondo posto dietro all’austriaco Reinhard Egger che è riuscito a scavalcarlo nella parte finale del tracciato, precedendolo di appena 20 millesimi. Per Fischnaller è il ventunesimo podio in carriera e grazie a questo risultato si porta al sesto posto nella classica generale di Coppa del Mondo con 373 punti.