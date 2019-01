Baseball: clamoroso a Rimini, la società non conferma il manager Ceccaroli. Ferrini lascia la T&A e si accorda con l'Unipol Bologna

Paolo "Ciga" Ceccaroli non è più il manager di Rimini. Con una decisione a sorpresa, il presidente Simone Pillisio ha deciso di non confermare l'allenatore che nel 2017 ha portato i Pirati alla conquista dello scudetto. Una scelta che, secondo il patron della società, non sarebbe dovuta ai risultati ottenuti nella scorsa stagione. Il Rimini baseball ha già annunciato il nome del nuovo manager, si tratta del venezuelano Gary Villalobos che lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di coach di terza base. Intanto Leo Ferrini lascia la T&A San Marino e passa all'Unipol Bologna. I campioni d'Italia si sono assicurati il prestito del giocatore italo venezuelano da Reggio Emilia, proprietaria del cartellino.