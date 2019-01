Australian Open, anche Fognini e Giorgi al 3° turno

Fabio ha battuto in tre set l'argentino Mayer, Camila ha liquidato facilmente la polacca Swiatek.

Altra giornata positiva per gli italiani agli Australian Open, con Fabio Fognini e Camila Giorgi che accedono al terzo turno. Fognini raggiunge Seppi e Fabbiano battendo 7-6 6-3 7-6 l'argentino Mayer in un match tirato e sospeso per 50 minuti per pioggia. Ora se la vedrà con lo spagnolo Carreno Busta, che nei 5 precedenti l'ha sempre battuto. Giorgi, che eguaglia il suo miglior risultato a Melbourne, ha eliminato la 17enne polacca Swiatek con un comodo 6-2 6-0: la attende la numero 7 del tabellone, la ceca Karolina Pliskova.