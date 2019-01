Rimini Baseball: si dimette il presidente Simone Pillisio

Non c'è pace per i Pirati. Simone Pillisio ha annunciato le dimissioni da presidente del Rimini Baseball. A determinare la decisione, sarebbero state le polemiche suscitate dopo l'esonero del manager Paolo Ceccaroli avvenuto nei giorni scorsi. I tifosi dei Pirati hanno fortemente criticato la decisione del numero 1 della società di affidare la guida tecnica al venezuelano Villalobos, al posto di una figura storica del baseball riminese, come Ceccaroli che nel 2017 aveva riportato lo scudetto in riva all'adriatico. Le dimissioni di Pillisio sono state anticipate da parole durissime: "Ho salvato la società e riequilibrato tutte le situazioni deficitarie, oltre ad essere stati vice Campioni d'Europa. Nessun problema - ha aggiunto Pillisio- tolgo il disturbo ma vorrà dire che Rimini farà la serie B con tanti giovani.