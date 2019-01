Giro: domani al via il countdown le Torri di San Marino si illuminano di rosa

Tutta l'Emilia-Romagna si illumina di rosa con le città tappa della 102° edizione.

La Repubblica di San Marino insieme alle città tappa della Giro d'Italia 2019 dell'Emilia Romagna, domani dalle 18 alle 24, si illumineranno di rosa. Un modo per dare via al countdown della 102° Edizione della più importante competizione ciclistica italiana, una delle gare più prestigiose al mondo. Saranno 36 le località, tutte di arrivo o partenza di una tappa, lungo l'intera Penisola a tingersi di rosa.

Insieme alle tre Torri di San Marino, in Emilia-Romagna si illumineranno: la facciata di Palazzo Re Enzo in piazza Maggiore a Bologna; la spiaggia di Riccione; il Mausoleo di Teodorico a Ravenna; la Torre della Ghirlandina a Modena; Palazzo dei Pio a Carpi.