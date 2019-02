Ginnastica: buone prestazioni per gli atleti della Rimini Gymteam

Rimini Gymteam, nel fine settimana, ha partecipato al Campionato interregionale di acrobatica che si è svolto a Polverigi (AN).



Grandi risultati per le 29 atlete e atleti presenti sul campo gara: sul gradino più alto del podio sono salite nelle rispettive categorie Alice Cressi,

Micol Sabatelli, Margherita Cardinali,Giorgia Bubani, Sofia Garuffi e Viola Filaci. Mentre nella sezione maschile, Nico Angelini Benjamin Pearesi



E’ stato un week-end intenso che, oltre alle vittorie in quasi tutte le categorie, ha portato numerosi piazzamenti di tutte le altre ginnaste e ginnasti.



Il prossimo appuntamento sarà per questo sabato e domenica, dove le atlete saranno impegnate nel Campionato UISP di 2° e 3° categoria insieme ai colleghi della maschile.