Mondiali: Italia d'oro, Paris vince il SuperG

L'azzurro Dominik Paris e' il nuovo campione mondiale di superG. Ha infatti vinto la difficile e spettacolare gara iridata di Are in 1.24.20. Argento per due - il francese Johann Clarey e l'austriaco Vincent Kriechmayr- ex equo al secondo posto in 1.24.29. Per l'Italia c'e' poi il quarto posto di Christof Innerhofer, oro in superG ai Mondiali di Garmisch 2011, in 1.24.55 mentre Mattia Casse ha chiuso 8/o in 1.24.70. Matteo Marsiglia e' invece finito fuori dopo una caduta senza danni.