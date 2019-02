Mondiali Sci: Wendy Holdener si conferma nella combinata. Brignone 6°

Wendy Holdener bissa il mondiale di Saint-Moritz e si conferma campionessa del mondo nella combinata. In Svezia la sciatrice svizzera partiva dal quinto tempo della discesa con un ritardo di 42 centesimi sulla migliore, l'austriaca Ramona Siebenhofer. Nella discesa, accorciata a causa delle condizioni meteo non favorevoli, Federica Brignone aveva chiuso con un sesto posto a 60 centesimi dalla prima posizione. A metà gara apertissima la lotta per le medaglie con speranze anche italiane, ma dallo slalom non arrivano soddisfazioni per l'Italia.



Federica Brignone chiude la prova con il decimo tempo di manche, che le permette di confermare il sesto posto della discesa. Vince, come già detto, la campionessa in carica Wendy Holdener. La sciatrice svizzera era la favorita della vigilia e si è confermata nello slalom con il terzo tempo di manche con una risalita fino alla medaglia d'oro. Sul podio anche Petra Vlhová, superata di 3 centesimi. La slovacca era ottava dopo la discesa. Medaglia di bronzo alla norvegese Mowinckel che costruisce il suo podio in discesa con un bel terzo tempo e in slalom si difende prendendosi il bronzo. Non è bastato all'austriaca Siebenhofer l'ottima prova in discesa, alla fine fuori dal podio per 4 centesimi a 49 dall'oro. Brignone sesta, le altre azzurre in gara chiudono rispettivamente Nicol Delago 12° e Marta Bassino 13°.



Elia Gorini