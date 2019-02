Baseball: l'ultimo saluto di Rimini al 'Pres' Rino Zangheri

Il padre del batti e corri riminese - al timone dal 1972 al 2017 - è morto all'età di 86 anni.

Per il giorno dell'addio, Cesare “Rino” Zangheri voleva una festa, e nei limiti del possibile così è stato. Per l'ultimo saluto al feretro di chi ha fatto grande il baseball riminese s'è tenuto in quello che è stato il tempio dei suoi trionfi, lo Stadio dei Pirati, che a lui deve la sua attuale struttura. È lì che il Pres, il burbero dal cuore d'oro come lo definiva chi l'ha conosciuto, ha visto crescere e diventare grande, in Italia e in Europa, la sua creatura. Quel Rimini che ha guidato dal 1972 al 2017, 45 anni che ne hanno fatto il presidente più longevo della storia dello sport mondiale. E uno dei più vincenti: 13 scudetti, 3 Coppe dei Campioni e 5 Coppe Italia, un palmares costruito in toto con lui al timone. Il Rimini come lo conosciamo oggi è nato con lui e con lui rischia di andarsene, visto che l'attuale presidente Simone Pillisio ha fatto fagotto e s'è trasferito al Nettuno City, lasciando solo incertezze.



Palloncini, tifosi con striscioni al seguito e, in campo con lui, molti dei grandi giocatori che ha portato in riviera: tutti sul diamante a salutare una leggenda.

I fuochi d'artificio chiudono un pomeriggio che si era aperto alla chiesa di San Giovanni Battista. Che ha ospitato la parte “non sportiva” del funerale, quella che, più che ai bei ricordi dei trionfi, ha portato con sé la commozione per l'addio.



Nel servizio le parole di Paolo Ceccaroli, Roberto Cabalisti e Giuseppe Carelli, alcuni dei protagonisti in campo del Rimini di Zangheri.