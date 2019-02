Crisi Rimini Baseball, Marcon: "Situazione non facile, ma sono fiducioso"

Intanto il nuovo presidente dei Pirati è Ciro Esposito, ex consigliere sotto la gestione Pillisio.

Nel giorno del funerale del Pres Rino Zangheri, il Rimini Baseball ha un nuovo presidente. È Ciro Esposito, titolare della pizzeria dello Stadio dei Pirati ed ex consigliere nella società del suo predecessore Pillisio, passato al Nettuno City. Al momento il Rimini rischia di non iscriversi al prossimo campionato, ma il numero uno della FIBS Andrea Marcon, ieri in città per l'addio a Zangheri, si dice fiducioso: "Non so se ci siano o meno le condizioni, stiamo lavorando alacremente e faremo di tutto per onorare il nome di Rino e per mantenere il grande baseball qui a Rimini. Se saltano i Pirati resteremo con una squadra in meno, non ci sono altre soluzioni. Io però sono fiducioso, la situazione non è facile, non lo nego, però lo dobbiamo a Rino, a noi e al baseball italiano. Una piazza come Rimini è importante che sia nel nostro movimento".



Sentiamo il presidente Fibs Andrea Marcon