Nasce a Villanova sull'Arda, in provincia di Piacenza, il Centro Nazionale Paralimpico

Pratica sportiva, soggiorno prolungato, attività riabilitative e sanitarie

La trasformazione dell’ospedale di Villanova sull’Arda, attualmente sede dell’Unità Spinale dell’Azienda Usl di Piacenza, è ufficialmente iniziata con la firma del Protocollo d’intesa. Un accordo formale per la realizzazione di un progetto davvero avveniristico. Un complesso all’avanguardia che sorge con un duplice obiettivo, offrire adeguati spazi di allenamento agli atleti paralimpici e rieducare alla vita quotidiana le persone con disabilità.



Il nuovo centro potrà contare su un palazzetto per la pratica di diversi sport, dal basket alla pallavolo, dalla scherma al tiro con l’arco. Un campo da tennis e uno da calcetto, una pista d’atletica all’aperto, una piscina semi-olimpionica e naturalmente un’area dedicata alle attività riabilitative e sanitarie. Non solo: ci sarà, infatti, anche una struttura di soggiorno con circa 50 posti letto, a disposizione di atleti paralimpici e istruttori,che potranno utilizzare le varie infrastrutture sportive. Un traguardo reso possibile grazie al finanziamento di 10 milioni di euro, assegnati dal Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione economica.



Nel video l'intervista a Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna