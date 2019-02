Zanardi Commendatore dell'Ordine di Sant'Agata

Il pilota e ironman Alex Zanardi è stato ricevuto in Udienza Pubblica dai Capitani Reggenti Mirco Tomassoni e Luca Santolini, che gli hanno conferito l'onorificenza del Magistero di Sant'Agata. "Un simbolo dello sport mondiale e un esempio di vita per tutti noi" lo ha definito il Segretario alla Sanità Franco Santi, che ha accolto il campione bolognese insieme al Segretario allo Sport Marco Podeschi. Tanti gli ospiti presenti, tra cui le varie associazioni sammarinesi di volontariato. In chiusura di udienza è stato distribuito ai presenti il libro di Zanardi "Volevo solo pedalare", col pilota che si è poi prestato ad autografi e foto.