Baseball: convocati in Nazionale Chris Colabello e Valerio Simone del San Marino

Al via la stagione più importante dell'ultimo decennio per l'Italia di Gilberto Gerali

Azzurri con il mirino puntato sul Campionato Europeo di Bonn e Solingen dal 6 al 15 settembre e sul Torneo di Qualificazione Olimpica, a Bologna e Parma, dal 18 al 23 settembre). La Nazionale italiana è in procinto di partire per Mesa, Arizona, dove la casa primaverile degli Oakland Athletics ha in più occasioni ospitato gli azzurri per lo Spring Training. Tra i 26 convocati anche Chris Colabello e Valerio Simone del San Marino baseball club.