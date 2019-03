Rimini baseball: la storia dei Pirati è al capolinea

A poco più di un mese dall'inizio della stagione, il Rimini baseball ha comunicato con un post sulla propria pagina Facebook che non parteciperà alla prossima Coppa dei Campioni e al prossimo campionato di Serie A1. Una delle società più gloriose del panorama nazionale del batti e corri, campione d'Italia nel 2017, la glorioso storia dei Pirati rischia di essere arrivata al capolinea. In settimana è previsto un incontro tra il presidente della Federazione italiana Baseball, Andrea Marcon e il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi per cercare un ultimo, disperato salvataggio