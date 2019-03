Baseball Rimini: ora è davvero finita

L'ultimo tentativo per salvare i Pirati non è andato a buone fine e il prossimo campionato di serie A si giocherà con solo 7 squadre. L'incontro tra l'assessore allo sport del comune di Rimini Gian Luca Brasini e il presidente della Federazione Italiana Baseball, Andrea Marcon non è stato sufficiente per garantire un futuro al Rimini. Fino all'ultimo si è cercato di capire se ci fossero le condizioni per un eventuale subentro, ma tutti i soggetti che avevano manifestato interesse, hanno valutato come non ci fossero le necessarie condizioni di trasparenza e chiarezza per andare avanti.