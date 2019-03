Maratona Los Angeles: Barno vince in rimonta, Merachi con record

Il keniano mette il turbo a pochi metri dal traguardo e ha la meglio sul connazionale Korir, l'etiope migliora di quasi 1' il primato femminile.

24mila corridori al via per la 34esima Maratona di Los Angeles, la “corsa dallo stadio al mare” visto che si parte dal Dodger Stadium e si arriva alla spiaggia di Santa Monica. L'edizione 2019 è di quelle da ricordare sia sul lato femminile che su quello maschile, ma per motivi opposti.



Tra gli uomini è lotta serrata fino al traguardo, tutta in salsa kenyota. Per la seconda volta in carriera vince Elisha Barno, protagonista di una spettacolare rimonta sul connazionale John Korir. A metà del rettilineo finale Barno sembra costretto all'argento, invece mette il turbo e negli ultimi metri riesce a sverniciare l'avversario, precedendolo di 7”. Il doppio del distacco rifilato al terzo classificato, il messicano – e unico non africano dei due podi – Juan Luis Barrios. Barno completa il percorso in 2 ore, 11' e 46”, ma il tempo da annali, per questa edizione, è un altro.



Ossia il 2 ore, 24' e 12” dell'etiope Askale Merachi, che si prende l'oro femminile e migliora di quasi 1' il record di Lidya Grygorieva, fissato nel 2006. Record che fa rima con assolo, con le kenyane Cynthia Jerop e Lucy Karimi staccate di 1' 42” e 2' 03”. Barno e Merachi ci sono medaglia, onori e 23mila dollari a testa, che male non fanno mai.



RM