Ciclismo: Liepins e la Mitchelton-Scott vincono le prime due semitappe della "Coppi e Bartali"

Oggi la seconda tappa da Riccione a Sogliano sul Rubicone con un GPM a San Marino.

Nata nel 1984 come Settimana Ciclistica Internazionale, la Coppi e Bartali rimane una corsa di riferimento nel calendario italiano del ciclismo, con un percorso vario e adatto a varie tipologie di corridori. Dal 1999 si corre in Emilia-Romagna ed anche quest'anno ci sono corridori di tutto rispetto, a partire dal basco Mikel Landa della Movistar arrivando all'azzurro Diego Rosa, campione uscente della Coppi-Bartali 2018.

Come da tradizione, l'apertura della rassegna emiliano-romagnola ha visto due semitappe in programma. La prima, la Gatteo-Gatteo di 98 chilometri, si è svolta in mattinata. Prova adatta ai velocisti, nonostante una tripla salita verso Longiano, con andatura elevata e gruppo compatto. Alla fine a spuntarla, un po' a sorpresa, è stato il lettone Emils Liepins davanti a due italiani, Riccardo Stacchiotti e Manuel Belletti.



Nel pomeriggio è stata la volta della cronometro a squadre, 13.3 chilometri da Gatteo a Mare a Gatteo. Tappa condizionata dal forte vento con lunghi rettilinei dove i team hanno sviluppato altissime velocità. A prevalere è la Mitchelton-Scott, una delle 4 squadre con licenza mondiale presenti alla Coppi e Bartali, con 14'17''. Solo dieci secondi di ritardo il Team Sky, in 14'27'' mentre chiude il podio la Gazprom con 14'38''.

Robert Stennard è il nuovo leader della generale con la carovana pronta ad affrontare la seconda tappa da Riccione a Sogliano sul Rubicone con un GPM situato nella Repubblica di San Marino.



AC