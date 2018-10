Basket: anticipo di campionato per la Pallacanestro Titano

Domani sera, alle 20.30 al Multieventi, il quintetto di Massimo Padovano ospita il Todi nella terza giornata del campionato di serie C Silver. Avversario di rango, con alcuni elementi di categoria superiore, per una squadra inserita tra le favorite per la vittoria finale. Sia la Pallacanestro Titano che il Todi, arrivano allo scontro diretto con una vittoria e una sconfitta, nei primi due turni di campionato.