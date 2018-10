Eurolega: Milano sogna, ma vince Madrid

In Eurolega Milano sogna per un tempo, poi si arrende allo strapotere di Madrid che dopo l'intervallo fa vedere tutta la grandezza dei suoi talenti. Non bastano due quarti da favola all'Armani che trascinati da un Micov superlativo vanno al riposo con ben 50 punti segnati. Nel secondo tempo gli spagnoli cambiano definitivamente passo e con Campazzo si prendono definitivamente la seconda giornata di Eurolega vincendo per 85-91, anche se l'Olimpia esce del Forum applaudita dal suo pubblico. Venerdì si torna in campo con Milano impegnata ad Atene contro l'Olympiacos Pireo.