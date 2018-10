Basket: Todi passa a San Marino, Titans battuti 81-68

Pallacanestro Titano sempre costretta a rincorrere nella sfida contro Todi. Gli ospiti s'impongono 81-68 sul parquet sammarinese, non basta il tentativo di rimonta nel terzo periodo per rientrare in partita. Il quintetto umbro alla fine vince di 13 punti costringendo i biancoazzurri alla seconda sconfitta stagionale. Si parte su buoni ritmi gli attacchi a fare da padroni, con gli ospiti che chiudono il quarto sul 28 a 17.

I Titans faticano nel secondo quarto, con Todi che raggiunge il massimo vantaggio sul 43-27. Il +16 degli ospiti è contenuto dal break sammarinese 7-0, rovinato solo dalla tripla allo scadere di Frosinini che manda le squadre negli spogliatoi sul 46/34 per Todi.

Bella reazione al ritorno in campo con i sammarinesi che dopo 2 minuti accorciano fino al -5 con Zanotti e Felici. I Titans arrivano a 4 punti da Todi, ma alla fine del quarto gli ospiti sono ancora in vantaggio 61-55 ma con una sfida che potrebbe regalare qualche cosa nell'ultimo tempo.

Todi di fatto traccia il solco immediatamente e con un break di 9 punti va a chiudere in anticipo la sfida. Cambrini e Felici portano al nuovo -10, ma il distacco non scenderà più sotto la doppia cifra. Zanotti segna 22 punti, Felici 17, tra gli ospiti il migliore e Varriale con 21. Prossimo impegno per la squadra di coach Padovano a Tolentino per la quarta giornata.



Elia Gorini