Ancora un ko per la VL, Varese vince 98-78

Quinta sconfitta consecutiva per la VL Pesaro che chiude il 2018 con un ko casalingo contro Varese per 98-78. Prossimo impegno contro Reggio Emilia in trasferta. Partita importare per la classifica dei marchigiani attualmente al penultimo posto in classifica con 8 punti insieme proprio a Reggio Emilia, Torino e Cantù. Chiude Pistoia con 6 punti.



e.g.