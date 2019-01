Basket: Reggio Emilia schiaccia la VL Pesaro, termina 108-66

Sconfitta pesante per Pesaro (108-66) al PalaBigi di Reggio Emilia. La Grissin Bon dispone infatti senza particolari problemi di una VL Pesaro in forte crisi, giunta alla sesta sconfitta consecutiva, che, di fatto, ha giocato solo i primi cinque minuti. Nella formazione di Galli, la cui panchina adesso scricchiola davvero, nessuno da salvare. In casa emiliana menzione d'onore per Pablo Aguilar, protagonista a metà primo quarto dell'unica scossa, peraltro rivelatasi subito decisiva, del match.



A metà della prima frazione lo score recita: 7-7. In questa situazione bastano un paio di "bombe" da 3 firmate Aguilar e Candi per permettere alla Grissin Bon un lieve abbrivio all'8': 17-11. Alla prima sirena si perviene con Reggio sul +10 (25-15). La partenza della seconda frazione è un incubo per gli ospiti che perdono due palloni banali e subiscono un altro minibreak emiliano, 6-0, che li spedisce a -16 e costringe coach Galli a rifugiarsi in time-out. Pausa tecnica che non sortisce alcun esito: la VL continua a subire, sprofonda sino al -20 al 5' e appare davvero come il proverbiale pugile sull'orlo del knock-out. Tanto è vero che all'intervallo lungo ci si arriva con la Pallacanestro Reggiana dominante: 57-29.



I canestri a ripetizione di Rivers scavano un ulteriore solco e così, dopo quattro giri di lancette la truppa di Cagnardi tocca il +37 mentre gli ultras marchigiani abbandonano il PalaBigi per protesta contro la prestazione della loro squadra. Il terzo quarto si chiude sul punteggio di 81-44 per i reggiani. Con il risultato ampiamente in ghiaccio e il match che, tecnicamente, non ha più nulla da offrire, gli ultimi 10' sono pura accademia.