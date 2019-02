Pallacanestro Titano - Virtus Assisi 85-76

Seconda vittoria consecutiva per la Pallacanestro Titano, che nell'anticipo della 5° giornata del girone di ritorno, supera al Multieventi la Virtus Assisi, seconda forza del campionato di serie C Silver. Il quintetto sammarinese si è imposto per 85 a 76 dopo un tempo supplementare. Quattro uomini in doppia cifra per la squadra di Massimo Padovano, si tratta di Cambrini 23, Longoni 15, Felici 13 e Macina 12 punti.