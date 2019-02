Pallacanestro Titano: niente da fare sul parquet del Fermignano

Nella sesta giornata del girone di ritorno del campionato di C Silver umbro-marchigiano, il quintetto sammarinese è rimasto in partita per tre quarti, per poi subire l’allungo decisivo dei padroni di casa nella prima parte del quarto periodo. Dal 49 pari, a fine del terzo periodo, al definitivo 70 a 51 per il quintetto marchigiano