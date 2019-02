Basket: sconfitta casalinga per la Titano contro Jesi

Secondo ko consecutivo per la Pallacanestro Titano superata sul parquet di casa da Jesi 68-61. Sfida dai due volti quella vista al Multieventi con la prima parte di gara biancoazzurra e la seconda segnata dalla reazione dei marchigiani.

Abbastanza equilibrato l'avvio fino al break Jesi, i Titans reagiscono e si avvicinano, se non fosse per un paio di palle perse, il risultato sarebbe tornato in parità, Jesi chiude il primo quarto sopra di 3 punti. Subito gli ospiti in apertura di secondo quarto, la squadra sammarinese reagisce con un break di 7-0 che vale il sorpasso Titano. All'intervallo lungo i padroni di casa sono in vantaggio 32-26.

Nel ritorno in campo brilla di più Jesi che dopo due minuti di partita ribalta tutto con 9-0 che porta gli ospiti sul +3. Angeletti, alla sua terza tripla del terzo periodo, firma il +12 (39-47 al 27’), con i Titans che tengono comunque duro e chiudono sul -5 al 30’.

Nell'ultimo quarto Jesi vola sul 48-62. La squadra di Padovano non molla, i Titans provano a ricucire lo svantaggio e a 44 secondi dalla sirena i punti da recuperare sono 6. Bellesi piazza la tripla finale, Jesi vince 68-61 a San Marino. Prossimo impegno per i biancoazzurri a Urbania.

Oltre all'aspetto sportivo la sfida tra Titano e Jesi è stata anche l'occasione per coinvolgere i ragazzi dai 6 a 12 anni all'interno dell'evento Titans Party, con tanti ragazzi che hanno aderito all'iniziativa.



Elia Gorini