VL Pesaro: ufficiale l'arrivo di Mark Steven Lyons

Nuovo acquisto in casa VL. La squadra marchigiana ha ufficializzato l'ingaggio di Mark Steven Lyons, play/guardia di 185 cm del 1989. In carriera ha partecipato al torneo di Portsmouth e alla Summer League NBA con i Toronto Raptors. Ha giocato in Francia, Croazia, Israele e Turchia. Fino allo scorso primo febbraio ha vestito la maglia dell'Al Riyadi Beirut.



