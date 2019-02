Eurolega: super James, Milano supera 87-83 Maccabi

Quarta W consecutiva per i ragazzi di Pianigiani che rimangono aggrappati saldamente alla zona play-off.

Quarta vittoria consecutiva per Milano in Eurolega. E questo è un hurrà che conta e che pesa come un macigno. Gli uomini di Simone Pianigiani superano 87-83 il Maccabi Tel Aviv e salgono al sesto posto in classifica, in piena zona play-off. Gara di grande equilibrio che parte con l'Olimpia in difficoltà: O'Bryant, già eroe all'andata, fa la differenza e gli israeliani vanno avanti.

Poi il motore biancorosso aumenta i giri con la coppia Brooks-Tarczewski, Milano torna in orbita e il primo quarto si chiude solo +2 Maccabi.



Si continua a giocare punto a punto tanto che all'intervallo lungo il risultato è pari al 47, dopo la tripla di Nunnaly e il canestro di Wilbekin. Dal terzo quarto il match inizia a farsi caldo ed intenso, il Forum si anima e si accende la stella di Mike James anche se Milano sciupa alcune grandi opportunità per allungare. Al 30' è 64-62 Olimpia. Nell'ultimo quarto l'americano sale in cattedra e realizza il +7 ai -3 dalla sirena con una grande tripla. Maccabi prova a rientrare ma Milano resiste ed aggancia l'Olympiacos a quota 12 vittorie stagionali.

L'87-83 finale è importante anche per il punteggio perchè i ragazzi di Pianigiani ribaltano il risultato della gara di Tel Aviv e, in caso di arrivo alla pari, sarebbero davanti proprio per differenza punti. Ben 4 giocatori in doppia cifra: oltre a James con 19 punti, bene anche Brooks, Nunnally e Jerrells. Fondamentale la prova del rientrante Tarczewski; 8 punti con 4 rimbalzi e 18 di valutazione.



AC