Eurolega: Fenerbahce rimonta il Barça, Calathes beffa il CSKA allo scadere

La capolista sale a due successi di vantaggio sui russi, battuti in casa dal Panathinaikos. Baskonia batte Buducnost ed è 6°.

La rincorsa al 4° posto del Barcellona s'infrange ancora a Istanbul: dal tracollo con l'Efes alla beffa in rimonta del Fenerbahce, a lungo domato ma vincente 88-82, grazie al 19-6 degli ultimi 5'. Striscia che vede protagonista un superbo Sloukas, autore di 22 punti – con 5/5 da fuori – e 11 assist. Dopo 1' il Barça perde coach Pesic per un doppio tecnico che gli costa la cacciata, ma sale a +7 coi 12 – su 15 totali – di Blazic. Nel periodo seguente invece ce ne sono 14 di Alì, le cui tre triple in apertura richiamano la patta. Per il fu Bobby Dixon saranno 19 con 4/6 dall'arco, ma i troppi falli spesi subito costringono Obradovic a centellinare sia lui che Vesely. Così nel terzo il Fener sta a secco per 5', permettendo a Claver di orchestrare il 12-0 del +13 Barça. Tenuto a distanza dalle bombe di Ribas e dalle magate di Kuric, ma solo fino al 35°. I turchi hanno perso Vesely ma in compenso trovano i 7 filati di Sloukas, che fa saltare il banco con l'aiuto delle triple di Mahmutoglu e dei liberi finali di Melli e Datome.



La capolista allunga sfruttando il capolavoro di Calathes, la cui tripla allo scadere vale il 78-77 del Panathinaikos in casa del CSKA Mosca. Il play sfiora la doppia doppia al pari di Papapetrou, ma si lì l'uomo del match era un Rodriguez da 23 punti, autore della tripla del +10 del 23°. Annullato dai cambi di Pitino, che dalla panca pesca i 5 a testa di Lekavicius e Antetokounmpo e fa 12-2, con Langford a siglare il sorpasso. Stessa sorte per il +7 russo del 38°, annientato in 1' con 6 consecutivi di Thomas. Negli ultimi 20” parte la roulette dei liberi: Higgins è perfetto, Gist no e lo stesso vale per Clyburn, che a 9” dalla fine sbaglia il secondo e manca il +3. Al Pana resta un'ultima discesa, il CSKA lascia spazio a Calathes e questi lo punisce con una tabellata da lontano con 0.3 sul cronometro, sancendo lo scherzone.



I russi sono presi dal Real ma restano secondi per gli scontri diretti, mentre il 4° successo di fila vale al Pana l'aggancio all'8° posto e all'Olympiacos. Ma non al Baskonia, 6° con Milano in virtù dell'82-62 sul Buducnost: ce ne sono 16 di Garino e 8+13 rimbalzi di Poirier, di là 17 di Cole e 13+9 rimbalzi di Clark.



RM