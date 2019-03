La Pallacanestro Titano travolge Gualdo ma è fuori dai playoff

I biancazzurri rifilano un 93-68 al fanalino di coda ma la vittoria del Taurus Jesi gli preclude i quarti promozione. Ora la Coppa con l'Aesis Jesi.

Archiviato il discorso salvezza con netto anticipo, alla Pallacanestro Titano restava un ultimo voglino playoff, per soddisfare il quale non basta travolgere 93-68 il fanalino di coda Gualdo. A sentenziare sulla post season biancazzurra sono le squadre di Jesi: il Taurus batte Umbertide e va a chiudere il lotto dei quarti-promozione, mentre l'Aesis cede a Tolentino e lascia ai Titans il fattore campo nella Coppa. Un trofeo in palio tra le uniche due che non sono né da playoff né da playout, da giocarsi al meglio delle tre partite e con eventuale bella al Multieventi.



L'ultima di regular season è in bilico solo nel primo quarto, nel quale le folate di Cambrini, Longoni e Macina vengono compensate dalle triple di Luppatelli, De Petris e Fioriti. Alla prima sirena è +1 Titans, poi entra in scena un Riccardi da 17 punti. 13 dei quali arrivano in un secondo periodo da fuga, con due triple a sancire il +15 del riposo lungo. E al rientro nemmeno 4' di astinenza biancazzurra rimettono in gioco gli ospiti, che riescono solo ad accorciare dall'arco per poi incassare un 11-0 che cancella ogni dubbio. Nel quarto la Titano tocca anche il +36 e anche allentando un po' le redini il finale dice comunque +25. Si chiude la stagione regolare ma per entrambe le partite non sono finite: per i biancazzurri c'è l'aprile di Coppa con l'Aesis, per Gualdo il playout con Umbertide.



RM