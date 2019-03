Pesaro lotta, ma cede alla Virtus 78-70

Un'altra sconfitta per la Vl che perde di 8 sul parquet della Virtus. Per i bolognesi è la terza vittoria della gestione Djordjevic

Con Djordjevic in panca la Virtus fa tre su tre. Lo fa davanti ai 5000 del Paladozza nonostante una prestazione sicuramente poco brillante grazie ad una Pesaro molto fisica e sul pezzo, colpevolmente sprecona specie nel finale quando il nervosismo generalizzato quasi le aveva consentito di tirarla su.

Bologna mai fluida in attacco e poco concentrata, traduce i problemi in una serie incredibile di palle perse, ben 17 alla fine. Pesaro parte con un atteggiamento decisamente più aggressivo: Mc Cree e compagni dominano sul peso e il vantaggio 5 a 7 dopo 4’ va decisamente stretto agli ospiti per la differenza di vigore messa in campo dalle due squadre. Grazie alla perseveranza di Moreira, la Virtus risale e, complice una serie di errori della VL, trova anche il primo allungo, firmato da Aradori e Chalmers che con il canestro sulla sirena permette ai bianconeri di chiudere il primo quarto davanti 22 a 14. Pesaro esce completamente dalla gara, Boniciolli non si da pace per questi black out e prova a metterci le mani, ma niente: Kravic, Taylor e Aradori puniscono senza pietà ed improvvisamente Bologna vola a + 18, doppiando gli avversari 36 a 18. La Virtus tiene in difesa ma gioca male in attacco e la VL si rianima con le triple di Artis e Lyons che riaprono la partita e suona la sirena con li bianconeri di casa davanti 45 a 37. Al rientro, Bologna, nonostante la costante delle palle perse, prova a scavare nuovamente il solco: 4 triple divise tra Aradori e M’Baye ridanno 16 punti di vantaggio agli emiliani e qui probabilmente arriva l'errore di considerarla chiusa. Eccolo invece il calo di concentrazione, e Pesaro fin lì sullo sfondo che si riavvicina con le triple di Blackmon. In avvio di quarto periodo, la Virtus sembra nuovamente in controllo, ma un improvviso break di Mc Cree riapre la sfida: 65 a 56 a 7’ dalla fine. Un paio di canestri di Aradori danno tranquillità ad una Virtus davvero poco lucida. E Pesaro non rientra e non esce dal match, lo guarda da -8 e da limpressione di avere anche l'intensità giusta per provarci. Non con queste percentuali al tiro però.. La VL continua a sprecare tropp in attacco e una Virtus rivedibile, ma vincente la porta a casa 78 a 70.



R.C.



Aleksandar Đorđević coach Virtus Bologna