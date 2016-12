Le candidature ufficiali alla presidenza della FSGC

Confermate le nomine di Giampaolo Mazza e Marco Tura che si sfideranno per la sostituzione di Giorgio Crescentini. Il nuovo presidente rimarrà in carica per il quadriennio 2017-2020.

Nella sede della Federcalcio, sono state aperte anche le buste dei candidati a ricoprire il ruolo di consigliere federale. Quattordici i nominativi, Luca Albani, Gian Luca Angelini, Stefano Bevitori, Cesare Biordi, Filippo Bronzetti, Luciano Casadei, Alessandro Giaquinto, Simone Grana, Joseph Guidi, Paolo Nanni, Primo Toccaceli, Corrado Selva, Cristina Valentini e Luigi Zafferani. Le elezioni sono in programma il 30 gennaio 2017.