Futsal: la Nazionale Sammarinese supera l'Alma Juventus Fano per 2 a 1

Al Multieventi, decidono i gol di Belloni e Michelotti.

Festività al lavoro per la Nazionale sammarinese di Futsal. La compagine guidata da Roberto Osimani ha affrontato in amichevole al Multieventi, l'Alma Juventus Fano, squadra che partecipa al campionato di serie B. Una partita, terminata con la vittoria della squadra sammarinese per 2 a 1, grazie ai gol di Belloni e Michelotti. Un test che è servito sopratutto al commissario tecnico per valutare la condizione generale del gruppo, in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Quella con il Fano è stata l'ultima amichevole prima della partenza per la Croazia, dove dal 6 al 8 gennaio la squadra di Osimani disputerà un torneo con Danimarca, Israele e una selezione Croata. Il tutto finalizzato alle qualificazioni per i campionati europei, in programma in Galles a fine gennaio. Oltre ai padroni di casa, la Nazionale Sammarinese se la vedrà con Grecia e Moldavia, in un girone difficile ma non impossibile.