Tre Fiori: arriva Imre Badalassi

Il 2017 per i Tre Fiori si apre subito con una novità. È stato formalizzato l’acquisto dell’attaccante Imre Badalassi. Prima punta classica e nato a Firenze nel 1995, Badalassi ha già vestito le maglie di Figline, Santarcangelo e Marignanese.

“Mi ha contattato il ds Aster Casali” - dice il neo acquisto gialloblu - “per sapere com’era la mia situazione alla Marignanese, la mia ultima squadra. Gli ho detto che a dicembre mi sarei liberato, perché le cose non sono andate come avrei voluto. Così mi ha spiegato il progetto che il Tre Fiori aveva in mente. Mi ha intrigato e così ho accettato, senza dimenticare l’aspetto logistico, perché abito a Verucchio e dunque non troppo lontano da San Marino. A Marignano come ho detto ci sono stati diversi problemi e così ho deciso di cambiare”.

Badalassi, che ha vestito anche la maglia della Nazionale Under 18 di Lega Pro, poi racconta dell’incontro con il gruppo gialloblu: “Mi alleno già da prima di Natale, la squadra mi ha fatto una buona impressione. Ho avuto anche modo di conoscere il tecnico Bobo Gori, sto cercando di entrare nella mentalità di lavoro che vuole lui”.

Chiediamo infine all’attaccante toscano quali sono gli obiettivi da raggiungere in questa seconda parte di stagione: “Vogliamo raggiungere i playoff sia di campionato che di coppa. So che il livello del calcio sammarinese non è semplice, ma ormai si fatica sia nei campionati minori tanto quanto in quelli di fasce superiori”.