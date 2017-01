Futsal: Israele-San Marino 4-0

Sconfitta all'esordio per la Nazionale di Roberto Osimani.

Sconfitta all'esordio per la Nazionale sammarinese di futsal, impegnata a Porec - in Croazia - nella Futsal Week Winter Cup. Il primo match ha messo San Marino a confronto di Israele, che si è imposto col risultato di 4-0. Questo pomeriggio - alle 16:30 - il secondo incontro: i biancazzurri se le vedranno contro una rappresentativa croata, travolta per 7-2 dalla Danimarca nella sfida d'esordio.



LP



