Femminile: torna alla vittoria la Federazione Sammarinese

La squadra del neo tecnico Baschetti supera 3-0 l'Imolese.

Inizia con una vittoria l'avventura di Fabio Baschetti sulla panchina della Federazione Sammarinese. Nella prima partita del 2017 le biancoazzurre tornano al successo superando 3-0 l'Imolese. Nel primo tempo apre le marcature Yesica Menin al 17'. Nella ripresa le altre due reti. Il raddoppio lo firma Fulvia Dulbecco al 69', il definitivo 3-0 è di Elisa Paganelli all'85'. Per la Federazione Sammarinese è la terza vittoria stagionale che permette alle Titane di salire a quota 11 in classifica. Prossimo impegno in trasferta in casa del Gordige.



Elia Gorini