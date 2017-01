FIFA: ufficiale la visita di Gianni Infantino a San Marino

Prevista per marzo o aprile la visita sul Titano del numero uno della FIFA

Il presidente della FIFA Gianni Infantino sarà in visita ufficiale a San Marino tra fine marzo o inizio aprile. La conferma arriva direttamente da Zurigo.

Il numero uno del calcio mondiale ha incontrato il presidente della Federcalcio Sammarinese, Giorgio Crescentini a margine del galà dei "The Best FIFA Football Awards", che tra l'altro hanno visto l'incoronazione come vincitori Cristiano Ronaldo e Claudio Ranieri.

Gianni Infantino sarà dunque a San Marino in veste ufficiale per incontrare i vertici della FSGC. A distanza di 17 anni il presidente della FIFA tornerà a San Marino, l'ultima volta nell'ottobre del 2000 con la visita di Joseph Blatter.



Elia Gorini