Coppa Titano: rinviata la 5^ giornata

A causa del perdurare delle avverse condizioni meteorologiche e non essendo stato possibile lo sgombero della neve dai campi, in aggiunta al fatto che molte Società non hanno potuto svolgere regolari sedute d’allenamento, la 5° gg di Coppa Titano 2017 in programma il 21 e 22 Gennaio 2017 è stata rinviata a data da destinarsi.