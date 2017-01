Femminile: vola la Federazione Sammarinese in serie B

Terza vittoria di fila per la squadra di Fabio Baschetti con doppietta di Fulvia Dulbecco e rete di Yesica Menin.

Ancora una vittoria per la Federazione Sammarinese. La squadra del tecnico Fabio Baschetti centra il terzo successo in altrettante gare giocate in questo 2017. Dopo Imolese e Gordige, le biancoazzure hanno battuto la Grifo Perugia 3-1. Allo Stadio “Ezio Conti” di Dogana le Titane sono andate in vantaggio con Fulvia Dulbecco al 14' minuto. Il raddoppio porta la firma di Yesica Menin. Nella ripresa la Federazione Sammarinese è andata sul 3-0 ancora con Fulvia Dulbecco all'8' minuto. La Grifo Perugia accorcia le distanze al 64' con la rete di Sofia Pellegrino. Con questo successo la Federazione Sammarinese scavalca in classifica proprio la Grifo Perugia portandosi a quota 17 punti. Prossimo impegno ancora in casa contro il Padova per la prima giornata di ritorno.



Elia Gorini